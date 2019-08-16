Москва, , 08:58 — REGNUM

Строительство Северо-Западной хорды Москвы завершится до конца 2019 года, сообщил журналистам руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года планируется закончить возведение балочного моста через шлюз №9 Канала имени Москвы и реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова», — сказал он.

Уже построены 19 эстакад, девять тоннелей и четыре моста. На введённых участках пропускная способность увеличилась до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, Северно-Восточная хорда Москвы будет достроена в течение трёх ближайших лет. Также в столице планируется построить Юго-Восточную хорду и Южную рокаду. Вместе четыре дороги образуют кольцо.