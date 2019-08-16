Киев, , 09:06 — REGNUM

Жена задержанного заместителя главы министерства Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака Юлия заявила, что после ареста мужа ей придётся искать работу. Об этом она рассказала 15 августа в эфире телеканала «Наш».

"У нас на сегодняшний день исключительно есть только трехкомнатная квартира. У нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю», — отметила она.

По словам супруги задержанного чиновника, их семья живёт исключительно на зарплату Грымчака:

«Если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей. Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном… Получается, что мне нужно всё бросать и идти работать, или я не знаю что», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Грымчака и его помощника. Их подозревают в получении взятки в размере $480 тыс.