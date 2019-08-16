Киев, 16 августа 2019, 09:06 — REGNUM
Жена задержанного заместителя главы министерства Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака Юлия заявила, что после ареста мужа ей придётся искать работу. Об этом она рассказала 15 августа в эфире телеканала «Наш».
По словам супруги задержанного чиновника, их семья живёт исключительно на зарплату Грымчака:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Грымчака и его помощника. Их подозревают в получении взятки в размере $480 тыс.