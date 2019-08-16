Симферополь, , 08:52 — REGNUM

Пассажиры самолёта A321, которые решили продолжить своё путешествие в Крым после вынужденной аварийной посадки в Подмосковье, прибыли в Симферополь 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борт U6−9105 авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл из аэропорта Домодедово в Симферополь в 23:00. 65 пассажиров утреннего рейса благополучно добрались в Крым. Всего пассажиров в Крым доставили тремя группами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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