Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM

Посадившие на кукурузном поле самолёт пилоты «Уральских авиалиний Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Самолёт с ними приземлился в аэропорту «Кольцово» ночью. Также на Урал вернулись и бортпроводники.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка произошла утром 15 августа. В подмосковном Жуковском при взлёте самолёта, следовавшего в Симферополь, в двигатели попали чайки. Пришлось срочно садиться. С полными баками топлива пилотам удалось посадить лайнер и при этом не допустить пожара и человеческих жертв.