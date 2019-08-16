Екатеринбург, 16 августа 2019, 08:52 — REGNUM
Посадившие на кукурузном поле самолёт пилоты «Уральских авиалиний Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
Самолёт с ними приземлился в аэропорту «Кольцово» ночью. Также на Урал вернулись и бортпроводники.
Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка произошла утром 15 августа. В подмосковном Жуковском при взлёте самолёта, следовавшего в Симферополь, в двигатели попали чайки. Пришлось срочно садиться. С полными баками топлива пилотам удалось посадить лайнер и при этом не допустить пожара и человеческих жертв.