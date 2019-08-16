Москва, , 08:45 — REGNUM

В России для предотвращения столкновений самолетов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта, об этом «Известиям» заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

По его словам, в таком документе необходимо учесть наличие вблизи аэропортов крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, а также качественный и количественный состав самих птиц.

Кроме того, в паспорта также нужно учесть интенсивность взлетов и посадок воздушных судов, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и прочее. Вместе с тем специалист отметил, что только устройством для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц решить данную проблему нельзя.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне утром, 15 августа, самолёт «Уральских авиалиний» Airbus А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем правый. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 76 человек.

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