Оренбург, , 08:43 — REGNUM

В Оренбурге суд вынес приговор в отношении трех бывших полицейских, которые занимали руководящие посты. Все они признаны виновными в превышении служебных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Оренбургской области.

По сути бывшие полицейские чины занимались «крышеванием» предпринимателя, который занимался кражей металла с АЗС, принадлежавшей крупной нефтяной компании.

По данным информресурсов, с территории закрытой автозаправки воровали емкости для топлива. Вес каждой составляет 20 тонн.

Бывшие замначальника отдела полиции № 1 МУ МВД «Оренбургское», начальник отдела угрозыска, а также начальник территориального пункта способствовали беспрепятственному хищению металлоконструкций.

В конце 2018 года было возбуждено уголовное дело. Стражам порядка инкриминировали ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Судом первой инстанции экс-правоохранителям назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей каждому с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на два года.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, сотрудники уволены из органов внутренних дел до вынесения приговора.