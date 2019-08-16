Москва, , 08:43 — REGNUM

Две женщины в России старше 60 лет произвели на свет первенцев в 2018 году. Об этом говорится в тематическом отчёте Росстата.

Еще одна мать старше 60 лет родила второго ребенка. Матери 50−59 лет произвели на свет 258 младенцев, 65 из которых — первенцы. В 17 случаях дети — пятые по счету. Всего в 2018 году у российских женщин родились 1,6 млн детей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти семнадцатилетних российских девушках, ставших матерями в пятый раз. Первенцы родились у четырех двенадцатилетних матерей. Матери младше 18 лет произвели на свет в 2018 году более 4 тыс. младенцев.

Подробнее: В России в 2018 году пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку