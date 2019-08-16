Тюмень, , 08:38 — REGNUM

В Тюменской области ко Дню знаний капитально отремонтировано 50 школ, текущие ремонты прошли ещё в 122 общеобразовательных учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В рамках национального проекта «Образование» в 2019—2020 учебном году откроются четыре новых школы в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске. Продолжится оснащение школ инновационными лабораториями «НаукоЛабами», в 28 сельских школах откроются «Точки роста». К примеру в школе №65 города Тюмени целый этаж отвели под инженерное творчество. Здесь школьники будут заниматься робототехникой и прототипированием, а на уроках технологии ученики будут трудиться на удобных и безопасных станках с программным управлением, есть даже станок лазерной резки.

В Тюменской области День знаний в 2019 году отпразднуют 24,5 тысячи первоклассников. Всего в регионе насчитывается 213 тысячи школьников.