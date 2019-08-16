Киев, , 08:38 — REGNUM

Из 80 украинских фильмов, профинансированных государством, окупился всего один, сообщило 16 августа информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные Госкино.

В конце июня 2017 года завершился конкурс, на котором отобрали 80 картин. На поддержку этих фильмов из бюджета Украины было выделено 500 млн гривен или более $19,7 млн.

С тех пор в прокат вышло всего шесть фильмов, кассовые сборы которых составили 160,8 млн грн. При этом в государственный бюджет было возвращено 20,4 млн грн или 4% от выделенных средств, сказано в ответе Госкино, предоставленном журналистам.

Сборы трёх фильмов превысили госфинансирование, однако единственным фильмом, который вернул в казну больше денег, чем было выделено на его создание, стала комедия «Сумасшедшая свадьба». Фильм получил 1,18 млн гривен, а вернул 1,3 млн, заработав в прокате 54,9 млн гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине пообещали поддержать украинских кинематографистов в «борьбе с российской агрессией».

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