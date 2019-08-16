Москва, , 08:29 — REGNUM

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) нашли в радиусе двух километров от аэропорта «Жуковский» в Подмосковье незаконную свалку и станцию перегрузки мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что несанкционированная свалка отходов расположена на участках с кадастровыми номерами 50:23:0000000:1183 и 50:23:0000000:1184. Находящаяся вблизи аэродрома станция перегрузки мусора принадлежит компании «Экосервис».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне утром, 15 августа, самолёт «Уральских авиалиний» А321, следовавший в Симферополь, после вылета из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем перебои начались и в правым. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 76 человек.

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