Уфа, , 08:39 — REGNUM

Вынуждены ездить за питьевой водой за 50 км от дома более 500 жителей села Старошареево в Башкирии, 16 августа сообщает ИА «Башинформ».

И хотя в деревне есть семь скважин с водой, пить эту воду небезопасно, поскольку она не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. В деревне проживают старики, которым очень трудно добираться до чистой воды.

«Накладно очень, каждый день на заправку надо. Там еще очередь, тоже машины стоят: подъезжаешь, где-то 5−6 автомобилей», — сообщают местные жители.

По словам местных чиновников, они не в силах решить данную проблему самостоятельно, поскольку это очень дорогостоящий проект.

«Очень большие средства нужны. По грубым подсчетам, 1 км больше миллиона рублей стоит, это не только для сельсовета, даже в районной администрации этот вопрос прорабатывали», — сообщил глава Сахаевского сельсовета Ришат Хуснутдинов.

По словам главы местной администрации стоимость строительства водопровода в Старошареево составляет порядка 20 млн рублей. Таких денег в местном бюджете нет. Поэтому Глава сельской администрации обратился к властям Башкирии с просьбой включить этот вопрос в программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Комплексное развитие сельских территорий».

Если этот проект утвердят, то прокладка водопровода будет начата в 2020 году.