Москва, , 08:27 — REGNUM

В Москве в «Зарядье» состоится фестиваль ландшафтного дизайна Любителей садоводства и огородничества приглашают посетить необычное мероприятие под названием #ПокаЛето, сообщается на портале мэра столицы.

Парк «Зарядье» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Фестиваль ландшафтного дизайна пройдёт в «Зарядье» 24−25 августа. Гостям расскажут, как без привлечения дизайнеров на дачном участке создать красивый сад или декоративный огород/

Также на фестивале состоятся лекции, мастер-классы, концерты, пленэры и дегустации. Мастера чайных церемоний расскажут о правилах приготовления и заваривания чая.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Москве прошел фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

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