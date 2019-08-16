Москва, , 08:25 — REGNUM

В московском аэропорту «Домодедово» 21 рейс отменили и задержали. Об этом 16 августа сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:22, в «Домодедово» 16 рейсов задержано, пять отменено. В аэропорту «Внуково» задержано шесть рейсов. В «Шереметьево» все самолёты следуют по расписанию. Данных о работе аэропорта «Жуковский», где 15 августа произошло ЧП с самолётом А321, следовавшим в Симферополь, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается облачная погода, кратковременные дожди.