Москва, , 08:21 — REGNUM

Владельцы потенциально опасных пород собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника, должны нести административную ответственность за несоблюдение установленных запретов. Так считает президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

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Аманлиев напомним, что закон «О жестоком обращении с животными» только указывает, как следует гулять с опасными породами собак, однако не предусматривает никакого наказание за невыполнение прописанных требований. В этой связи глава организации предлагает ввести в административный кодекс отдельную статью за нарушение запрета гулять с такими животными без намордника и поводка. Так, по мнению Аманлиева, штраф должен составить штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Также предлагается применять административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов

Автор инициативы уже направил письмо с соответствующим предложением председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, сообщает RT со ссылкой на обращение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года в России вступит в силу п. 6 ст. 13 федерального закона, который предусматривает запрет на выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключения составляют территории, которые огорожены и принадлежат частному владельцу, а на входе на эту территорию есть предупреждающая надпись

Добавим, что 30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак, в которых генетически заложены качества агрессии и силы. В него вошли 12 пород и их метисы. Это амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка, гуль донг, кбаш, питбульмастиф, северокавказская собака.

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