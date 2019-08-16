Москва, , 08:19 — REGNUM

В Москве 16 августа будет облачно, сообщает центр «Фобос».

"Столичный регион будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом дождевых туч, что ограничит приток солнечной энергии», — говорится в прогнозе.

Из-за отсутствия солнца, погода окажется прохладнее на несколько градусов климатической нормы. Температура днём в столице составит от 16 до 18 градусов, в Подмосковье от 15 до 20. Ветер не превысит 10 м/с. Ожидаются кратковременные дожди.