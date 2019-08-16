Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM

Жители Свердловской области разместили петицию в интернете, в которой предлагают подписаться против размещения полигона ТБО и мусоросортировочного завода на юге региона в «Бажовских местах». На данный момент, обращение подписали около 2,5 тыс. человек.

По информации активистов, одно из возможных мест размещения нового полигона и мусоросортировочного завода находится в исторически значимых местах — вблизи Шабровского талькового карьера «Старая линза», который относится к «Бажовским местам», а также вблизи добычи уникального Малоседельниковского месторождения родонита.

Авторы петиции считают, что появление полигона и завода негативно скажется на экологии этих мест, а также станет причиной массового появления птиц, которые в свою очередь могут стать угрозой для пролетающей над районом авиации.

«Мы требуем изменить место полигона ТКО и мусоросортировочного завода на более подходящее и отдаленное от любых населенных пунктов и водных источников», — указано в обращении.

Напомним, что ранее против строительства завода выступили жители деревни Большое Сидельниково и деревни Шабры. Именно не далеко от этих населённых пунктов может появиться новый завод. Жители близлежащих посёлков собрали более пяти тысяч живых подписей и провели 10 августа народный сход.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве ЖКХ Свердловской области подтвердили, что вариант размещения мусороперерабатывающего завода на юге региона рассматривается в региональном правительстве. Однако данная площадка не является единственной в списке предложенных под строительство территорий.

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