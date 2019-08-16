Москва, , 08:05 — REGNUM

Отделение для пожилых людей открылось в Москве в госпитале ветеранов войн №2. Об этом 16 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Здесь будут оказывать помощь пациентам старшего возраста с сочетанием нескольких заболеваний и гериатрических синдромов», — говорится в сообщении мэрии.

Указано, что отделение рассчитано на 135 коек. В нём создана безбарьерная среда, установлены кровати с пультами управления и связью с медсестрой. В холлах есть поручни, имеются места для отдыха с телевизорами. Персонал медучреждения специализируется на лечении людей старшей возрастной группы.