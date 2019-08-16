Москва, , 08:02 — REGNUM

В Москве в парке «Зарядье» с 16 по 18 августа пройдет трёхдневный фестиваль «Зарядись долголетием». Вход свободный, сообщается на портале мэра столицы.

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На фестивале состоятся лекции о здоровом образе жизни. Гости смогут посетить концерты популярных исполнителей, спеть в «Караоке со звездой».

Посетители увидят выступление танцоров балета «Московского долголетия». Откроется выставка, где представлены работы современных художников и участников проекта «Московское долголетие».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 февраля 2018 года запущен первый в России масштабный проект по организации активного и интересного досуга для пенсионеров.

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