Сайт The Business of Fashion (BoF), который рассказывает о бизнес-процессах в модной индустрии, начал сотрудничество с международной деловой газетой Financial Times. Медиа-стартап продал миноритарную долю изданию. Как сообщает FT, газета стала третьим инвестором после Index Ventures и Felix Capital. При этом размер доли и сумма сделки не разглашаются.

О начале новой вехи в жизни издания в письме читателям также сообщил основатель и главный редактор BoF Имран Амед.

«Наше партнерство с FT — это не только про инвестиции. Это позволит нам ускорить рост глобального сообщества, которое в настоящее время насчитывает пять миллионов человек в более чем 190 странах мира, включая более 600 000 подписчиков e-mail рассылки, 35 000 платных участников и более 500 корпоративных партнеров», — написал Амед.