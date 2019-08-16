Нанкин, Китай, , 07:59 — REGNUM

Мирное собрание состоялось 15 августа в столице китайской провинции Цзянсу на востоке страны городе Нанкине по случаю 74-й годовщины сдачи Японии во Второй мировой войне, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 20 представителей из Японии и свыше 140 молодых представителей десяти стран, включая Китай, Южную Корею, США и Филиппины приняли участие в мероприятии, которое прошло в Мемориальном зале жертв Нанкинской резни, устроенной японскими интервентами, варварски уничтожившими 300 тыс. мирного населения.

Японские захватчики в течение шести недель осуществляли бойню мирного населения Нанкина после захвата города 13 декабря 1937 года, который тогда был столицей Китайской Республики.

«Сейчас мы стоим здесь, на земле, где происходила бойня, чтобы почтить память жертв, которые были убиты палачами», — заявила глава группы Мияучи Йоко.

Некоторые гости выразили сожаление, что некоторые японские политики до сих пор отрицают преступления «Отряда 731», который проводил бесчеловечные опыты над мирным населением города Харбина на северо-востоке Китая. Их зверства были сравнимы и сопоставимы по бесчеловечности и садистской изощренности с преступлениями бандеровцев. Напомним также, что 14 августа 1945 года японский император Хирохито отдал приказ о сдаче японских войск.