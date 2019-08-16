Москва, , 07:54 — REGNUM

В Москве 18 августа пройдёт полумарафон «Лужники», сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Длина маршрута составит 21,1 километра. Путь пройдёт по центральным столичным набережным. Участники смогут увидеть достопримечательности города — храм Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя.

Для проведения массового мероприятия с раннего утра и до 13:30 перекроют несколько улиц, в том числе Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую и другие набережные. Днём ранее, 17 августа, запланирован детский забег.