Томск, , 07:54 — REGNUM

В семи районах Томской области и двух городах можно будет собирать кедровые шишки с 1 сентября. Об этом сообщили ИА REGNUM в департаменте лесного хозяйства региона.

В список вошли Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы, а также города Кедровый и Стрежевой.

В остальных районах заготовка будет разрешена с 25 августа.

Чиновники также предупредили жителей, что за нарушение сроков сбора дикоросов предусмотрены штрафы. В частности, граждан ждут штрафные санкции в размере от 500 до 1000 рублей, должностные лица — от 1 до 2 тыс., юрлица — 10−20 тыс. рублей.

К 16 августа в лесах задержано 42 человека, собиравших шишки, в том числе 7 граждан Киргизии. Изъято около 1,3 тонны заготовленной продукции.

Добавим, что в соседней Кемеровской области собирать шишки будет разрешено с 20 августа. Как сообщало ИА REGNUM, именно с этого числа кедровая шишка достигнет максимальной спелости, и её сбор не причинит вреда кедровым насаждениям.

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