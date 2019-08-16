Казань, , 07:47 — REGNUM

После жалоб жителей Казани рекламу, размещённую на фасаде здания, признали «сексистской», отметив, что она «оскорбляет и унижает женщин-официанток». УФАС по Татарии рассмотрел жалобу и признал рекламу ООО «Корстон-Казань» ненадлежащей, но предписание решили не выдавать, так как нарушение уже было устранено. Вердикт комиссии может быть обжалован в арбитражном суде, а вопрос о наказании решит должностное лицо, которому передали все материалы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горожанам не понравился текст с использованием разного размера шрифта, гласящий — «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки». Заявитель в жалобе указал, что считает рекламу «унижающей честь и достоинство женщины». Текст оценил экспертный совет при УФАС по РТ, который и пришёл к выводу, что использованные слова создают непристойность, а само слово «голая» предполагает интимный характер.

«Утверждение «ГОТОВА НА МНОГОЕ» также создаёт неоднозначность в перечне услуг, которые «голая официантка» готова оказать, — отмечается в решении комиссии. — Реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин-официанток, основана на эксплуатации сексуальности женского тела, так как речь идет не об официанте, а именно об официантке женского пола».

Эксперты добавили, что размещение рекламы на фасаде здания исключает возможность с проезжей части оценить текст в полном объёме, а читающие фактически видят лишь крупный шрифт.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде местный цветочный магазин наказали за ненадлежащую рекламу. На заднем стекле автомобиля была размещена реклама с использованием бранного слова. Рекламу признали противоречащей требованиям п. 3 ч. 5 и ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Рекламу убрали, а судьбу нарушителя решит комиссия.