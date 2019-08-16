Улан-Удэ, , 07:40 — REGNUM

Пожар в Джергинском заповеднике Бурятии на площади в 600 га, наконец, ликвидирован. Однако, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, леса продолжают гореть в Баргузинском заповеднике и Забайкальском нацпарке.

Всего за сутки с 15 по 16 августа в республики тушили семь грозовых пожаров на территории в 2,8 тыс. га. Было задействовано 348 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, около 30 единиц лесопожарной техники.

При этом площадь пожаров, которые не будут тушить по финансово-экономическим причинам, остаётся неизменным. 33 «термоточки» полыхают на общей площади в 109,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти оценили примерно в 10 рублей стоимость одного га сгоревшего леса в зоне контроля. А чтобы потушить эти пожары, по словам чиновников, понадобится в 150 раз больше финансов.

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