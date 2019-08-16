Москва, , 07:39 — REGNUM

В Москве вводятся ограничения движения из-за митинга оппозиции и других массовых мероприятий. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

17 августа из-за митинга КПРФ на проспекте Сахарова ограничат движение у дома 9 по этой улице с 2:00 до 7:00. А далее до 18:00 полностью перекроют улицу Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Кроме этого, вводятся изменения в схему движения из-за инженерных работ на улице Воронцово Поле. На различных участках ограничения будут действовать с 16 по 31 августа. Из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали полностью перекроют часть улицы Казакова до 20 октября.