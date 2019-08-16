Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 16 августа 2019, 07:36 — REGNUM
Глава Ямала Дмитрий Артюхов признался, что власти ЯНАО ругают за широкий спектр социальной поддержки. Об этом он сообщил на встрече с жителями Нового Уренгоя, стенограмма которой опубликована на сайте горадминистрации.
Житель газовой столицы Ямала задал вопрос по пособию, которое получают пенсионеры неработающие и живущие в регионе.
Дмитрий Артюхов сообщил, что данная мера социальной поддержки предназначена лишь для проживающих в автономном округе. И бюджет ЯНАО — это не альтернатива Пенсионному фонду РФ.
И пояснил, что данная мера поддержки обходится ямальскому бюджету в три миллиарда рублей ежегодно. И сумма растёт, потому что увеличивается количество пенсионеров.