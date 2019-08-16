Москва, , 07:29 — REGNUM

Около 40% новорождённых Москвы получают свидетельство о рождении при выписке из роддома, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Данная услуга доступна с 2018 года и предоставляется во всех столичных роддомах. Для получения документов, мать должна написать заявление на бланке, который выдаётся в больнице. Также нужен оригинал паспорта, справка о рождении из роддома и для супругов свидетельство о браке.

В мэрии отмечают, что новорождённым в городских роддомах дарят специальные наборы. Они состоят из 44 предметов, подходящих и мальчикам, и девочкам.

«В комплект входят матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и другие предметы», — говорится в сообщении.