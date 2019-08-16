Москва, , 07:27 — REGNUM

В Москве родильные дома начали выдавать новорожденным свидетельства о рождении при выписке. Такая возможность стала доступна во всех роддомах, сообщается на портале мэра столицы.

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Тем родителям, которые определились с именем новорожденного, необходимо подать заявление на бланке больницы, предоставить паспорта и медицинскую справку о рождении из роддома.

Свидетельства о рождении не в ЗАГСах, а в роддомах получили уже 40% малышей. При выписке родителям дарят набор для новорожденного, состоящий из 44 предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесопарках Москвы в рамках проекта «Наше дерево» высадят более 2300 деревьев в честь новорожденных (1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков).

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