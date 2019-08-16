Уфа, 16 августа 2019, 07:35 — REGNUM
«Школа здорового питания» начала свою работу в Уфе, 16 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
Целью программы является научить жителей города правильно питаться.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».
В рамках программы предполагается проведение тематических семинаров и мастер-классов.
Кроме этого, основам здорового питания будет обучено 20 инструкторов-добровольцев.
Напомним, что национальный проект «Демография реализуется с 2019 по 2024 г. Основной целью является увеличение жизни населения.