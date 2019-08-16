Уфа, , 07:35 — REGNUM

«Школа здорового питания» начала свою работу в Уфе, 16 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Целью программы является научить жителей города правильно питаться.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

В рамках программы предполагается проведение тематических семинаров и мастер-классов.

Кроме этого, основам здорового питания будет обучено 20 инструкторов-добровольцев.

Уфимцы уже оценили новаторство проекта «Школа здорового питания»: на базе факультета пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета проведены ток-шоу «Здоровое питание: миф или реальность?», а также мастер-класс по изготовлению полезных смузи», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что национальный проект «Демография реализуется с 2019 по 2024 г. Основной целью является увеличение жизни населения.