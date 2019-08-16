Москва, , 07:22 — REGNUM

Жители России с 1980 по 2018 год существенно снизили потребление картофеля и хлеба, став есть больше фруктов и овощей, об этом следует из данных Росстата.

Так, в 1980 году жители страны ежегодно в среднем употребляли 117 кг картофеля, 112 кг хлеба, 92 кг овощей и 35 кг фруктов и ягод. В 2018 году — 59 кг картофеля, 96 кг хлеба, 104 кг овощей и 74 кг фруктов.

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Вместе с тем за 40 лет жители страны увеличили в своем рационе количество мяса — 89 кг (против 70 кг в 1980 году), и рыбы — 22 кг (в 1980 году — 17 кг).

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Екатерины Александровой, изменения можно связать со стремлением жителей к более здоровому образу жизни, поскольку «только ленивый не знает» о вреде глютена (картофель) и крахмала (хлеб), пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства сельского хозяйства, в России в 2019 году ожидается рекордно высокий урожай овощей. Так, по прогнозам ведомства, в текущем году урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн тонн. В основном речь идет об огурцах и помидорах.

По мнению экспертов, рекордный урожай позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря. Вместе с тем полностью обеспечить жителей страны российскими овощами пока не удастся, считают эксперты.

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