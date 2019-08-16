Москва, , 07:21 — REGNUM

Пилот аварийно севшего в Раменском районе Московской области самолёта А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой видеоагентство Ruptly.

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Юсупов отметил, что просто выполнял свой долг.

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить — спасал самолёт, пассажиров, экипаж», — сказал командир.

Также Юсупов рассказал, что первоначально рассматривал возможность развернуть самолёт и вернуться в аэропорт вылета, однако, после того как выяснилось, что лайнер стремительно теряет мощность, от этого плана пришлось отказаться. Юсупов уточнил, что решение менялось несколько раз. В итоге было решено посадить воздушное судно в поле, сделать это как можно мягче, и это было единственно верным решением.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт «Уральских авиалиний», который следовал из Москвы в Симферополь, после вылета из аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания нескольких птиц сначала отказал левый двигатель, затем перебои начались и в правом. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле.

Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа. В результате авиапроисшествия никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе — 19 детей. Госпитализация потребовалась только одной пассажирке — 69-летней женщине.

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