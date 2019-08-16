Тбилиси, , 07:20 — REGNUM

На музыкальный конкурс «Евровидение-2020» от Грузии поедет победитель телепроекта «Звезда Грузии», передает «Первый канал грузинского телевидения».

Проект, который станет отборочным этапом на «Евровидение», будет запущен в октябре 2019 года. Кастинг «Звезда Грузии» пройдет с 18 по 30 августа в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Отметим, 65-й конкурс «Евровидение» состоится в мае 2020 года в Нидерландах. В 2019 году грузинский исполнитель Ото Немсадзе занял 14-е место на «Евровидение» в Тель-Авиве.

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