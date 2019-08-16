Челябинск, , 06:38 — REGNUM

Возвращавшиеся с отдыха в Крыму дети из Челябинска ехали не на полу маршрутки. Об этом местных журналистов заверил организатор детского отдыха Андрей Муравьёв.

Как он сообщил изданию «Первый областной», всё было согласовано с родителями детей заранее. Родителей строило то, что вместо большого автобуса было предоставлено два «Мерседеса» вместимостью по 20 человек.

Скандал, по его мнению, возник из-за того, что мать одного из детей не смогла договориться с водителем о том, кто должен убирать мусор с сиденья. Она якобы сделала постановочные фото, для чего попросила детей лечь на пол.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус был остановлен в Саратовской области сотрудниками ГИБДД. Детей сопроводили в детский лагерь, где накормили и уложил спать. А уже 15 августа он вернулись домой. Из Челябинской области за ними выехал специальный автобус.

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