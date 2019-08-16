Москва, , 06:37 — REGNUM

Дамира Юсупова — командира Airbus A321, который 15 августа 2019 года в сложных условиях совершил посадку лайнера прямо в поле, избежав жертв, решением президиума Духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев РФ наградят медалью. Об этом сообщается на официальной странице совета муфтиев России в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении уточняется, что пилота наградит муфтий Равиль Гайнутдин:

«По представлению членов президиума СМР (совета муфтиев России — примечание ИА REGNUM ) и президиума ДУМ РФ председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит командира воздушного судна Дамира Юсупова, который героически проявил себя при посадке самолёта с 226 пассажирами и семи членами экипажа на борту, медалью Совета муфтиев России «За заслуги».

Гайнутдин отметил, что Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили «по истине героический подвиг», а Юсупова «по праву можно назвать достойным сыном татарского народа».

Данная инициатива поддержана жителями:

«Дай Аллах Дамиру Юсупову самое главное — здоровья, счастья», «Герой!», «Низкий поклон героям!».

При этом участники дискуссии обратили внимание, что наградить нужно весь экипаж, не только пилотов и сделать в первую очередь это должно государство — «они — реальные Герои России».

В комментариях СМИ пилот Юсупов отметил, что героем себя не считает, так как выполнял свой долг.

Напомним, 15 августа 2019 года лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», следующий из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь, из-за отказа двигателей совершил экстренную посадку прямо в поле. Погибших нет, пострадавшие с лёгкими травмами доставлены в больницу. На борту было 226 пассажиров. Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил слаженные действия, мастерство и выдержку пилотов, а Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о награждении. Тем временем в соцсетях множатся петиции с просьбой наградить геройский экипаж, внести их в список почетных жителей Свердловской области, а также установить памятник их подвигу.

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