Москва, 16 августа 2019, 06:37 — REGNUM
Дамира Юсупова — командира Airbus A321, который 15 августа 2019 года в сложных условиях совершил посадку лайнера прямо в поле, избежав жертв, решением президиума Духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев РФ наградят медалью. Об этом сообщается на официальной странице совета муфтиев России в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В сообщении уточняется, что пилота наградит муфтий Равиль Гайнутдин:
Гайнутдин отметил, что Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили «по истине героический подвиг», а Юсупова «по праву можно назвать достойным сыном татарского народа».
Данная инициатива поддержана жителями:
При этом участники дискуссии обратили внимание, что наградить нужно весь экипаж, не только пилотов и сделать в первую очередь это должно государство — «они — реальные Герои России».
В комментариях СМИ пилот Юсупов отметил, что героем себя не считает, так как выполнял свой долг.
Напомним, 15 августа 2019 года лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», следующий из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь, из-за отказа двигателей совершил экстренную посадку прямо в поле. Погибших нет, пострадавшие с лёгкими травмами доставлены в больницу. На борту было 226 пассажиров. Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил слаженные действия, мастерство и выдержку пилотов, а Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о награждении. Тем временем в соцсетях множатся петиции с просьбой наградить геройский экипаж, внести их в список почетных жителей Свердловской области, а также установить памятник их подвигу.
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