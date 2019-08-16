Наньчан, Китай, , 05:35 — REGNUM

Для отслеживания сбросов сточных вод на участке реки Янцзы в провинции Цзянси на востоке Китая используются беспилотники, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Данный шаг был предпринят для того, чтобы улучшить защиту экологии реки Янцзы, которая является самой длинной в Китае. Дроны будут использованы для съемок и фиксации сбросов сточных вод на всех канализационных выходах вдоль участка реки длиной 152 км, а также участка реки Ганьцзян, впадающей в Янцзы, длиной 511 км.

Новый метод мониторинга стартовал 12 июня и продлится 12 дней, покрыв 31 индустриальный парк вдоль реки в районе около 2,9 тыс. кв. километров. Эксперты затем проанализируют видеозаписи, записанные беспилотниками для становления мест сброса отходов и разработки дальнейшего плана действий.

Отметим, что ранее в текущем году Китай разработал план действий по защите и сохранении реки Янцзы с целью устранения более 9)% «черных и зловонных» пятен близ городов уровня округов и выше вдоль экономического пояса реки Янцзы до конца 2020 года.

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