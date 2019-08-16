Казань, , 02:55 — REGNUM

В 53 школах Татарии необъективно подошли к оцениванию Всероссийских проверочных работ. Факты нарушений выявил Рособрнадзор. Об этом глава минобрнауки республики Рафис Бурганов заявил на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам Всероссийских проверочных работ Рособрнадзор выявил районы республики, в которых отмечается их необъективное оценивание. Это 29 муниципальных районов и 53 школы в них», — сообщил глава ведомства и призвал районные отделы образования обратить внимание на вопрос, проанализировать его и провести с учителями работу.

От Минпросвещения РФ в совещании приняла участие замминистра Ирина Потехина.

Напомним, задача проверочных работ — оценить знания по разным предметам у средних и старших классов. Тестирование проводится с 2015 года и претензии к Татарии от Рособрнадзора звучат не первый раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в образовательной сфере республики разразился скандал. На профильном совещании было озвучено, что в регионе выявлены нарушения, в числе которых завышение оценок, получение рядом выпускников медалей без сдачи ЕГЭ. Проверки образовательных учреждений в итоге вылились в 2 тыс. предписаний, было также возбуждено почти 60 административных дел.

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