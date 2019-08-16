Екатеринбург, , 02:06 — REGNUM

«Мисс Екатеринбург — 2019» стала 22-летняя Виктория Вершинина. Об этом сообщают городские СМИ.

Это не первая победа Вершининой в конкурсах красоты. Ранее её уже признавали «Мисс Каменска-Уральского — 2013». Девушка училась в Санкт-Петербурге на маркетолога и даже окончила вуз с красным дипломом.

Победительнице достался «Арт-фэшн тур» — возможность отправиться в яркое путешествие по Европе.

Напомним, ранее жюри конкурса объяснило, почему «Мисс Екатеринбург» больше не вручают автомобиль. Изменения связаны и с новыми трендами, и с оптимизацией расходов, и с новыми партнёрами фестиваля.

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