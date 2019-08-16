Екатеринбург, , 01:58 — REGNUM

В Свердловской области актуализируют историю с китайским батальоном, который воевал на стороне Красной армии в годы Гражданской войны. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.

В районе станция Выя (Нижняя Тура) героически погиб командир китайского батальона Жен Вучен — большевик, который воевал на стороне Красной армии против белых колчаковцев.

Китайская сторона предложила установить побратимские связи между Нижней Турой и городом Телин (КНР) — родиной Жен Вучена.

«Мы восприняли это предложение положительно. И нам нужно использовать эту возможность для развития наших отношений», — заявил глава Нижней Туры Алексей Стасенок на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Напомним, ранее руководитель некоммерческого партнёрства «Информационно-туристического центра Свердловской области» Вадим Винер подчёркивал, что деятельность китайского полка на Урале — важная страница истории и «туристическая тема» для граждан КНР. Чиновникам следует учитывать данный факт, настаивал эксперт.

«Мы считаем Жен Вучена первым китайским коммунистом и интернационалистом», — ранее заявлял замглавы управления архивами провинции Хэйлунцзян Фу Цзе. «Его увлекли идеи русских большевиков, поэтому он создал китайский полк и боролся с белогвардейцами. Вучен — наша гордость».

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