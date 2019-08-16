Екатеринбург, , 01:18 — REGNUM

Памятник Ленину в Ревде (Свердловская область), который свердловские власти настоятельно требовали не трогать, могут всё-таки перенести. Об этом сообщает городской портал «Ревда-Новости».

Мэрия Ревды ещё с 2018 года хотела убрать памятник Ленину с исторического места — площади Победы: якобы в рамках реконструкции вместо монумента нужно поставить фонтан.

Однако позже свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько озвучил результаты соцопроса ревдинцев: более 60% горожан не поддержали перенос монумента. По этой причине областные власти порекомендовали горадминистрации не трогать памятник.

«Мы сказали главе: если вы хотите на голову неприятностей, можете принять любое решение, но мы — категорически против», — говорил Бидонько.

Тем не менее, на днях организация «ИнтерПроектСтрой» представила эскизный проект благоустройства «ленинского сквера», где оказался изображён перенесённый в данный сквер памятник Ленину.

Пока не известно, случайно ли подрядчик затронул тему переноса, забыв убрать данный момент из новой версии проекта, или же мэрия решила действовать без оглядки на общественность и вышестоящие власти.

Напомним, ранее на ситуацию с памятником Ленину отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона призвал изучить мнение ревдинцев, прежде чем принимать решения по историческому объекту.

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