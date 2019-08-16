Вашингтон, , 01:07 — REGNUM

Администрация Соединенных Штатов попросила американский Конгресс продлить срок действия закона, позволяющего использование спецслужбами системы анализа телефонных звонков и СМС внутри страны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо директора Нацразведки США Дэниела Коутса.

В письме сообщается, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) приостановило использование программы записей телефонных звонков. Коутс отмечает, что такое решение было принято из-за крупных расходов на эксплуатацию этой системы, а также обеспокоенностью вопросами неприкосновенности личной жизни и надежностью хранения персональных данных.

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Газета предполагает, что письмо Коутса свидетельствует о том, что американские разведслужбы не могут ограничить сбор личных данных. В частности, речь идет о программе для слежки за жителями страны, созданной после терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа компания Microsoft призналась, что прослушивает аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype. Причем, как отметили в компании, прослушивание осуществлялось и «вручную». Ранее о прослушивании сообщений пользователей призналась американская компания Facebook, отдававшая пользовательские аудиосообщения на расшифровку компаниям-подрядчикам.

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