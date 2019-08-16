Москва, , 01:01 — REGNUM

Приобретение москвичкой по почте препарата фризиум стало основанием для возбуждения в отношении неё уголовного дела, написала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава в Facebook.

Москвичка заказала препарат за границей в интернет-магазине, ей выслали его по почте. При получении посылки 12 августа она была задержана полицией.

Уточняется, что женщина приобрела препарат для сына, который болен эпилепсией.

Напомним, фризиум не входит в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России. Случай с попыткой купить фризиум для больного был зафиксирован в Москве месяц назад.