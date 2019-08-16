Владимир, , 08:46 — REGNUM

Во Владимирской области приговор бывшему руководителю комбината «Тепличный» Виктору Шляхову, которого ранее признали виновным по пяти уголовным статьям, остался без изменений и вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Экс-руководителя ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова весной признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере, присвоении вверенного имущества в крупном размере, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 20 миллионов рублей.

Защита сочла приговор слишком строгим и сразу заявила, что будет его обжаловать. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила апелляцию без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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