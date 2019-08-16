Екатеринбург, , 00:46 — REGNUM

Мэрия города так и не предоставила документы для изменения статуса сквера, где хотели построить храм Святой Екатерины. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, передаёт «Новый день».

Несмотря на отказ инвесторов строить храм в сквере у Драмтеатра, площадка так и имеет статус земли религиозного назначения. Горадминистрация должна представить гордуме проект возвращения скверу статуса земли общественного пользования, но депутаты пока так ничего и не получили, сказал председатель.

По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, проект будет представлен парламентариям уже к началу рабочей сессии в сентябре.

Напомним, в сентябре пройдёт новая встреча рабочей группы из общественников и представителей екатеринбургских властей. Объединение должно решить, когда состоится опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины и будет ли голосование вообще.

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