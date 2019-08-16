Екатеринбург, , 00:44 — REGNUM

В рабочей группе по судьбе храма Святой Екатерины появились сторонники и противники опроса для жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает «Новый день».

Несомненным сторонником является градоначальник Александр Высокинский: он считает, что волеизъявление горожан позволит избежать новых волнений в нелёгком вопросе, считает источник агентства.

«Некоторые участники» рабочей группы, полагают в СМИ, считают проведение опроса «неактуальным». Инвесторы уже отказались от застройки сквера у Драмтеатра, поэтому вопрос «отпал», уверены данные участники.

Напомним, рабочая группа ставила своей задачей провести опрос горожан о новой площадке для храма Святой Екатерины. Объединению также посоветовали спросить екатеринбуржцев насчёт места для соборной мечети в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер гордумы Екатеринбурга назвал подходящую площадку для храма