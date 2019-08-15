Уфа, , 22:45 — REGNUM

К массовой гибели рыбы на реке Изяк в Благовещенском районе привело сочетание факторов: пусконаладочных работ и проливных дождей. Об этом заявил по итогам завершившейся на АО «Полиэф» (входит в СИБУР) проверки глава СИБУРа Дмитрий Конов.

По его словам, при обычном технологическом процессе эти факторы не должны были сойтись, однако по разным системам водоотвода произошло смешение, на предприятии велись пуско-наладочные работы и «была достаточно жесткая ситуация с дождями».

Ущерб установят правоохранительные органы, однако Конов полагает, что он не будет значительным. На предприятие будет возложена необходимость принимать компенсационные меры, которые будут выполнены, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели рыбы в реке Изяк стало известно 27 мюля. Специалисты Росрыболовства зафиксировали гибель 559 особей рыбы нескольких видов. Уже тогда в качестве предварительной причины происшествия указывали выброс с местного зимзавода. Позднее выяснилось, что сброс произошел в связи со внештатной ситуацией на АО «Полиэф». Стоки от производственной деятельности попали в ручей, впадающий в Изяк.

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