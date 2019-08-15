Москва, , 22:13 — REGNUM

Нередко поход в лес за грибами заканчивается неприятными последствиями. Ежегодно в России от отравления грибами погибают около 30 человек, при этом случаев отравления фиксируется около 1 тыс. в среднем за год.

Петр Кончаловский. Грибы. 1911

Чтобы избежать неприятностей Роспотребнадзор России рекомендует придерживаться простых правил.

В частности, собирать грибы нужно вдали от дорог, магистралей, промышленных предприятий, вне населённых мест, в экологически чистых районах. Отправляясь в лес, лучше взят с собой плетёную корзину — она лучше сохраняет свежесть грибов. Следует собирать только хорошо знакомые виды грибов и не брать их в корзину в случае сомнения.

Обрабатывать грибы, сортировать необходимо в тот же день, когда они были собраны. Уже после сортировки грибы нужно тщательно пересмотреть. Червивые, недозревшие, перезревшие, дряблые, пластинчатые грибы, грибы без ножек нужно выкинуть.

Термической обработке грибы нудно подвергать в тот же день, каждый вид обрабатывать отдельно.

Нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты, это приводит к их порче. Пробовать грибы во время сбора настоятельно не рекомендуется. Также нельзя солить и мариновать грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Хранить грибы нужно на холоде.

Как сообщало ИА REGNUM, многие регионы России, особенно в Поволжье, первую половину августа страдали от обильных дождей. Дождливая погода способствует накоплению в грибах радиоактивного цезия. Содержание кадмия, радия, свинца, меди, цинка и других тяжелых металлов в грибах во время дождей в десятки и в сотни раз выше, чем в почве. В Нижегородской области в двух партиях грибов текущего года была обнаружена ртуть.