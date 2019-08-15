Киров, , 21:05 — REGNUM

В течение последних трёх лет В Кировской области случаев отравления грибами зарегистрировано не было. Об этом заявила начальник отдела санитарного надзора в региональном управлении Роспотребнадзора Людмила Мальцева.

Сбор грибов (cc) jarmoluk

По её мнению, и грибов в последние годы немного, и люди стали внимательнее и ответственнее относиться к их сбору.

Однако жители региона в соцсетях то и дело выкладывают фотографии с вопросом: «А что это за гриб?», — отмечает портал «Город Киров.RU».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на благополучную ситуацию в Кировской области, в России ежегодно регистрируется около 1 тыс. случаев отравления грибами. Из них около 30 отравлений заканчиваются летальным исходом.