Челябинск, , 20:30 — REGNUM

В Челябинске один из местных жителей оштрафован за размещение на своей странице в социальной сети нацисткой свастики и экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Факт нарушения был выявлен прокуратурой Центрального района города и Центром по противодействию экстремизму областного главка МВД. Выяснилось, что совершеннолетний гражданин разместил у себя свастику и экстремистские материалы.

По факту нарушения было возбуждено административное дело. Центральный райсуд взыскал с гражданина по тысяче рублей за каждое правонарушение.

Отметим, за последнее время это не первое подобное решение судов. За размещение свастики в соцсетях был оштрафован житель владимирского города Мурома. Суд также обязал его удалить опубликованные материалы.

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