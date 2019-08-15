Махачкала, , 20:34 — REGNUM

Трое заместителей руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Ибрагим Ибрагимов, Абдула Муртазалиев и Велибек Ферзуллаев, находящиеся под следствием, временно отстранены от работы. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства республики Артём Здунов, передаёт 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, все трое, а также глава комитета Алибег Гаджиев были задержаны 6 июня и в последующем заключены под стражу в рамках громкого уголовного дела о земельных махинациях. По данным следствия, указанные лица в составе преступного сообщества за денежные вознаграждения промышляли незаконным отчуждением участков в лесных и природоохранных зонах Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, Алибек Гаджиев спустя месяц с небольшим после заключения под стражу по состоянию здоровья был отпущен под домашний арест. В конце июля новым руководителем комитета по лесному хозяйству стал один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Вагаб Абдулхамидов.

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