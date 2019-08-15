Великий Новгород, , 19:52 — REGNUM

Ежемесячно специалистами комитета по опеке и попечительству администрации Великого Новгорода отрабатывается порядка 25 заявлений от граждан и организаций, в которых сообщается о возможной угрозе жизни и здоровью детей. Об этом сообщила председатель комитета Елена Селина.

«К счастью, после проверки далеко не все случаи подтверждаются», — отметила она.

Всего в 2019 году из неблагополучных семей в социальные учреждения и больницы были изъяты 14 детей, и только двое из них пока не устроены в новые семьи.

Высшим коллегиальным органом защиты прав несовершеннолетних в Великом Новгороде является комиссия по делам несовершеннолетних. Именно этот орган инициирует изъятие ребёнка из семьи в неблагополучной ситуации и координирует работу всех структур для сохранения приоритетного права проживания ребенка в семье, улучшения ситуации в целом и для оказания помощи в соблюдении прав несовершеннолетних, сообщили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде большой общественный резонанс вызвала информация о гибели 3-месячной девочки в одной из неблагополучных семей в микрорайоне Деревяницы 14 августа. Проверкой всех обстоятельств гибели ребёнка, а также действия должностных лиц в сфере опеки и попечительства, занимаются следователи регионального управления Следственного комитета России.

Читайте также: Новгородские следователи выясняют причины гибели 3-месячного младенца

Читайте ранее в этом сюжете: Из неблагополучных семей Великого Новгорода в 2019 году изъяли 14 детей